Esimene brasiillane Eesti jalgpalliliigas: mul olid isiklik tõlk ja ihukaitsja!

FC Tevalte 1993/94. hooaeg oli tormiline ja skandaalne: hoolimata sellest, et Vladimir Kolbassenko juhendamisel oldi 1994. aasta kevadel lähedal tiitlivõidule, sai klubi kohtunike (kohati isegi füüsilise!) mõjutamise eest disklahvi ja jäi seega meistritiitlist ilma. Selle loo jutustamine väärib eraldi peatükki, ent ajalukku läks Tevalte juba sama hooaja esimeses pooles – 11. septembril 1993 debüteeris mängus Tallinna Sadama vastu kaks Brasiilia mängijat Alberto Romualdo ja Milton. Nendest said esimesed brasiillased Eesti vutiliigas.

Väga suurt jälge kaks meest Eesti jalgpalli jätta ei suutnud, kuid ühe asja poolest on Milton siiski tähelepanuväärne: ta lõi kaasa viies liigamängus ja ühes karikamängus. Ründajana jäi ta kuuest mängust viies kuivale, kuid selles ühes mängus, kus ta skoori tegi, sahistas ta 10 : 1 võidumängus Tartu Merkuuri võrku lausa seitse korda! See on ilmselt saavutus, mida ei tehta mitte kunagi järele: saada jalg valgeks vaid ühes Premium liiga mängus, aga selles lausa seitse korda!

Eestlase aastapalk iga värava eest!

Brasiilia pallivõluri elu oli Eestis aga nagu kuninga kassil. Peale selle, et Tevalte korraldas talle isikliku tõlgi ja isikliku ihukaitsja(!), maksti talle toonases mõistes lausa astronoomilist palka. Kui põhipalga küsis Milton lepingut sõlmides igaks juhuks juba Soomes olles ette, siis iga värava eest lubas Tevalte toonane omanik Sergei Belov mehele 1000 dollarit. Isegi praegu oleks see väga viisakas väravaboonus, kuid hea lugeja, mõtle korra sellele, et see kõik toimus 30 aastat tagasi, värskelt taasiseseisvunud ja piltlikult öeldes puruvaeses Eestis, kus 1000 dollarit oli keskmise inimese… aastapalk! Kujutage nüüd ette, et praegu maksaks mõni Eesti jalgpalliklubi oma leegionärile iga värava eest 20 000 eurot…