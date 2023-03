Planicas lükati hüppevõistlus laupäeva hommikusse. Aigro: pettumus, aga selline see sport on

Reedest hüppevõistlust lükati mitme tunni võrra edasi, kuni lõpuks saabus teade, et uuesti proovitakse laupäeva hommikul kell 9.45. Kuivõrd laupäeval on plaanis ka meeskonnavõistlus, siis hüpatakse kahe vooru asemel vaid korra.

„Ega tegelikult pole vahet, kas on ühe või kahe vooru võistlus,“ sõnas Artti Aigro oma pressitiimi vahendusel. „Peaasi, et lennumäel hüpata saab.“

Võistlust plaaniti alustada nõnda, et esimestel hüppajatel oleks poom üsna kõrgel. See oleks Aigrole olnud vägagi meelt mööda. „Tavaliselt pannakse stardilavaga üpris täppi. Eks homme ole näha, aga loodetavasti alustatakse ka siis kõrge poomiga ja lastakse lennata.“

„Otseselt pinget see ootamine minusse ei süsti. Kui pärast pikka ootamist võistlus ära jäetakse, siis on pigem pettumus, et hüppemäel hüpata ei saanud. Selline see sport on,“ nentis ta intervjuu lõpetuseks.