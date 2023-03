Kuulsat iseloomu näidanud Baskonia tegi Raiestele perfektse sünnipäevakingi. Kui kaugel on Euroliiga play-off?

Sander Raieste piirdus oma 24. sünnipäeval 54 sekundi ja ühe ründelauaga. Taas tegi aga suurepärase esituse Maik-Kalev Kotsar. Kuigi oma punktirekordist ja kaksikduublist jäi eelmise vooru Euroliiga kõige väärtuslikum mängija kaugele, siis musta tööga suutis ta oma efektiivsusnäitaja ajada ikkagi muljetavaldava 19 peale. Kaheksa punkti ja kuus lauapalli kirja saanud Kotsari jaoks on ehk isegi suurim kompliment tõsiasi, et kui tema rassis platsil 27 minutit, siis varutsenter Steven Enoch piirdus vaid seitsme minutiga.

„See oli meile väga-väga suur võit. Tegime täiesti imelise teise poolaja - muutsime enda mõttelaadi ja nii me peamegi mängima. Nüüd on meil üht võitu veel vaja,“ teatas mängujärgselt Marinkovic. Kas ühest ka päriselt piisab, on tegelikult veel ikkagi kahtlane.