Red Bullid lõpetasid Austraalias esimese ja viimasena, Mercedesed on lõpuks konkurentsivõimelised

„Kurat, see oli see sama probleem. Me ei suutnud seda korda teha,“ pahandas ta raadiosides oma tiimiga. Nagu öeldud, siis sarnasel moel oli ta samas kohas rajalt väljas käinud ka mõned tunnid varem.

Russell tunnistas, et nädalavahetuse alguses unistasid nad pääsust esiviisikusse, aga suutsid kiiruses kõvasti juurde panna ja ta pole nii hea autoga tänavu veel sõita saanud. „Ausalt öeldes olin isegi natuke pettunud, et me ei suutnud kvalifikatsiooni võita,“ sõnas ta kvalifikatsiooni järel järel. Hamilton lisas, et pühapäeval on eesmärgiks võit.