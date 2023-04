Hooaja punktikohal lõpetanud Aigro rahule ei jää: „Parandamisruumi on kõvasti.“

Hooaja lõpetanud Planica MK-etapil kuuendana tornist alla tulnud Aigro maandus 212 meetri peal, saatis rusikad taeva poole ja läks kindlaks liidriks. Lõpuks tähendasid hüppega teenitud 188,9 punkti 27. kohta. „Põhiülesanne oli täna hüppeasend raadiuses ära hoida. Varasematel päevadel on see ära vajunud. See oli edasiminek. Kui ma sain selle paremaks, siis oli all hea tunne,“ kirjeldas suusahüppaja oma pressitiimivahendusel.