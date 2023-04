Warholm: olen treeninud paremini kui kunagi varem

400 meetri tõkkejooksu maailmarekordiomaniku Karsten Warholmi mullune suvehooaeg läks suuresti reievigastuse nahka, kuid tänavu talvel näitas norralane, et on taas jõudnud suurepärasesse vormi. Ta on oma niigi meeletut treeningkoormust suurendanud veelgi ning usub, et selline lähenemine sobib.