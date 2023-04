HÄSTI! Paul Aron jõudis vormel 3 sarjas esimest korda pjedestaalile

20 ringi jooksul käis turvaauto rajal lausa neli korda ning sõit lõppeski turvaauto taga. Colapinto oli viimase avarii hetkeks kolm sekundit kõigist ees ning kihutas turvaliselt võidu suunas. Finiši järgselt leidsid aga kohtunikud, et MP Motorsporti ehk Colapinto, üheksandana lõpetatud Mari Boya kui ka 11. positsiooni mehe Jonny Edgari vormelid ei olnud reeglitega kooskõlas.

See tähendas, et võidu sai hoopis Prema piloot Zak O'Sullivan, teiseks tuli Hitechi mees Sebastian Montoya (jah, legendaarse Juan Pablo Montoya poeg) ja kolmandaks tõsteti Aron. Seejuures peab Aron natuke tänama ka õnne, et tema masin jäi pärast kokkupõrget Caio Collet' vormeliga ikka terveks.