GALERII | Tomingase ees meistritiitli napsanud Külm: usun, et teen õiget asja, aga olen lihtsalt arengus paar aastat maas

Kusjuures Külma võit oli ülekaalukas. Ta sumpas – see on aus tegusõna Tehvandil toimunu kohta – viis kahekilomeetrist ringi kõige kiiremini, tulistas tiirudes kõige täpsemini (üks eksimus, mis tähendas 45sekundilist ajatrahvi) ning edestas kolm märki üles jätnud Tomingast 2.32,4ga. Kolmas oli lätlanna Baiba Bendika (4 trahvi; +2.50,7) ja neljas Johanna Talihärm (6; +4.22,5).

„Oleme Tuuliga head sõbrannad,“ ütles Külm. „Väike konkurents on omavahel, ei taha üksteisele alla jääda, aga see on ainus asi, mis meid edasi viib. Toetame üksteist nii heas kui halvas.“

Talvega tervikuna pole Külm lõpuni rahul. Ta saavutas küll MK-sarjas karjääri neli esimest punktikohta (parimal päeval 29.) ning nihutas tiitlivõistluste tippmargi 39. koha juurde, kuid hing ihkas enamat.