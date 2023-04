Tartu purustas Ventspilsi ja pääses poolfinaali, Prometei sai Viimsilt ajaloo teise kaotuse

Ukraina klubile oli see Eesti-Läti liigas, kus nad mängivad esimest hooaega, alles ajaloo teiseks kaotuseks – põhihooajal võitsid nad 30 mängust 29, mullu novembris jäid nad Tallinnas alla Kalev/Cramole.

Koduväljakul sai magusa võidu ka Tartu, kes alistas skooriga 92 : 69 Ventspilsi. Kui esimesed kaks punkti viskas Läti klubi, siis järgmised kümme tartlased. Eduseisu nad enam käest ei andnudki, kuid otsustavalt õnnestus neil eest minna alles neljanda veerandi alguses – 9.25 oli võõrustajate edu veel 61 : 55, kuid seejärel ei leidnud külalised enam käike ning pidid kahe võiduni peetud seerias kokkuvõttes alla vanduma tulemusega 1 : 2.

Tartu peatreener Nikolajs Mazurs jäi hoolealuste tänase esitusega rahule ning tõi välja kaitsemängu – selle olulisust oli ta rõhutanud ka pärast seeria teist matši.

„Meie mängijad mõtlesid, et võivad lihtsalt rohkem punkte visata, aga korvpallis asjad nii ei käi. Need hetked olid meestele vajalikud, et aru saada, mis on võiduks tähtis. Kaitse poolelt oli see ilmselt meie üks parimaid mänge. Kuigi tegime väga palju pallikaotusi – teisel veerandajal tervelt 11! Ma ei mäleta, kas olin seda varem elu jooksul näinud. Aga mängisime kaitset ning kulutasime sellele palju energiat, aga see on play-off'is oluline,“ ütles Mazurs pärast kohtumist Õhtulehele.