Austraalia GP hullumeelne lõpp pani Verstappeni ja Alonso kukalt kratsima, heast kohast ilma jäänud Sainz sülgas sootuks tuld ja tõrva

„Mida kuradit?!“ põrutas Verstappen tiimiraadiosse, kui kuulis, et Magnusseni avarii tõttu sõit peatatakse. „Mida te selle punase lipu all mõtlete?!“

„Auto oli rajalt väljas. Oleks saanud ju kasutada ka virtuaalset turvaautot, nii et ma tõesti ei saa aru, miks otsustati sõit katkestada. See tõi kaasa mured külmade rehvidega, mis põhjustaski [uues stardis] kaose,“ lausus hollandlane.

„Ma ei ole rahul, sest see [punane lipp] ei olnud vajalik,“ nõustus Alonso. „Me ei teadnud kõiki asjaolusid, nii et pidime uskuma, et see on vajalik. Nojah, nad lehvitasid punast lippu, ja muidugi on neil [žüriil] rohkem infot kui minul.“