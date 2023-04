Venemaa vehklemisliidu president: et olümpial osaleda, peaks meie sportlased hinge kuradile müüma!

Teisipäeval edastasid enam kui 300 vehklejat rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK) ja rahvusvahelisele vehklemisliidule (FIE) avalduse, kus kutsuti üles jätta Venemaa ja Valgevene sportlaste rahvusvahelistel võistlustel osalemise keeld kehtima. ROKi see avaldus ei morjendanud ja juba samal õhtul anti teada, et agressorriigi ja tema vasalli individuaalatleedid võiks tagasi areenidele lubada. Ent nüüd on olukorda omalt poolt kommenteerinud Venemaa vehklemisliidu president Ilgar Mammadov, kes väitis, et praegustel tingimustel nende vehklejad nii ehk naa võistlustel osalema ei hakka.