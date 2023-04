Supersprindi Eesti meister Raido Ränkel: see formaat ei sobi mulle tegelikult üldse

Ränkeli auhinnakapis on tegelikult aastast 2019 üks kuldmedal veel, kuid toona oli konkurents nadi. Täna oli rivis kogu Eesti koondis ning rahvale jagus põnevust lõpuni välja, sest esinelik (Ränkel, Rene Zahkna, Ivar Všivtsev ja Jüri Uha) tuiskas viimasele ühekilomeetrisele suusaringile koos.

Siis võis aimata, et terve talve vältel kõige väledamini liuelnud Ränkel teeb rajal, mis oli tunduvalt kõvem kui eile, sotid selgeks. „Rene üritas [pärast lasketiiru] sisekurvist mööda minna. Mõtlesin, et sõidan tal kõrval, mitte taga, sest siis võib kõike juhtuda. Kui paneb juurde, siis panen mina nats juurde. Pehme osa peal ei olnudki mõtet rabeleda. Kõva tõusu peal mõtlesin, et võiks oma sprindivõimed maksma panna. Jäädi vähe ette ka, aga ei olnud hullu,“ rääkis Ränkel.

Kuigi ta edestas finišis Zahknat vaid 0,9 sekundiga, oli staadionile laskudes selge, kes on esimene, kes teine. Pronksmedali võitis mõnevõrra üllatuslikult 19aastane Ivar Všivtsev (5 trahvi; +3,9).

Aga Eesti meistritiitliga Ränkeli karjäär ei lõppe, vaid ta kavatseb sitkelt edasi panna. Elu parim suusakiirus (laskesuusatajate keskel) jättis hamba meeldivalt verele.