Viimaste aastate valitseja kaotas kodus taas, eksimisruumi enam pole: vastased on lihtsalt paremad, peame midagi muutma

Ühendklubi lahutab nende esimesest meistritiitlist seega veel üks võit. Toobal rõhutas pärast tänast mängu, et tähtis on jääda praegu kahe jalaga maa peale. Selver/TalTechi peareener tunnistas ka, et mängijatele tuleb aeg-ajalt meelde tuletada, et seeria pole veel läbi. Tartu libero Rait Rikberg, kes teeb pärast käimasolevat hooaega võrkpalliga lõpparve, kurtis aga, et vastased on terves finaalseerias paremad. Selleks, et veel mingisuguseidki lootusi hellitada, on vaja teha muudatusi. Kogenud mängija ei taha küll karjääri 0 : 4 kaotusega lõpetada, kuid selge on see, et eksimisruum on otsas.