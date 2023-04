GALERII | Levadia sai kindla võidu ning tõusis Floraga võrdsetele punktidele

Levadia puuri kaitsnud Karl Andre Vallner jäi mänguga rahule. „Tunne on hea, lähme iga mänguga paremaks. Täna oli juba näha, et tegutsesime meeskonna moodi. Oleksime võinud viis tükki veel lüüa, väga positiivne,“ sõnas ta portaali Soccernet.ee otseülekandes pärast kohtumist.

Nelja matši järel on tabeliliider FC Flora, kel on koos 10 punkti. Sama palju on punkte ka Levadial, kuid nende väravate vahe on +8, konkurendil aga +11. Nõmme Kalju on kaheksa silmaga kolmas, Kalev tõusis neljandaks, neil on koos seitse punkti.