ARVUSTUS | „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ on fantastiline punkt Gusti edukaimale mänguseeriale

Tulemuseks on fantastiline Jaapani rollimäng, mis on maiuspala nii uutele kui ka vanadele seeria fännidele. Kuidas siis „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ sellele triloogiale punkti paneb?

Nagu juba mainitud, räägib teose lugu Reisalin Stoutist ehk Ryzast. Ryza on noor alkeemik, kes aitab oma küla elanikke nende igapäevaste muredega ning satub igasugustesse pahandustesse. „Atelieri“ seeria on alati olnud pigem rahulik ning tegelastele keskenduv, mitte klassikaline anna-jumalale-kannaga-pähe tüüpi mäng. Mäng leiab aset aasta aega peale triloogia teist osa.

Ryza, Lent, Bos, Tao ja ülejäänud salga liikmed üritavad lahendada müstiliste Karki saarte ilmumist. Lisaks sellele tuleb Ryzal ilmutus teha mingisugune võti ning uks, mille see võti avab, asub nende saarte keskel. Mängida saab 11 erineva tegelasega, tehes sellest kõige rohkema arvuga mängitavate tegelastega Atelieri mängu terves seerias. Igaüks neist on huvitav ning saab oma ekraaniaja, mitte ei ole lihtsalt hunnik polügone, kes teeb ning saab haiget.

Mäng on umbes 30 tundi pikk ning kindlasti üks tugevamaid narratiive terves seerias. Ma ei hakka midagi ette ütlema, kuid uued muudatused ning parandused mängu enda süsteemides teevad selle loo nii sisu kui mängitavuse poole pealt seeria parimaks.

„Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ (2023). Foto : Kaader filmist

Muudatustest rääkides, on mängu võitlussüsteem fantastiline. Kuigi tegemist on ikkagi käigupõhise süsteemiga, on seal piisavalt erinevaid krutskeid ning uusi oskusi, et hoida seda värskena. Vastastelt saab elemente varastada, et neid ise kasutada. Neid elemente saab kasutada kas oma kaaslastele erinevate omaduste või vastastele kolki andmiseks.

Tegemist on huvitava süsteemiga, mis teeb igast võitlusest omaette mõistatuse (kuniks mängijal jäävad pähe vastaste tüübid ning jookseb neist lihtsalt läbi). Erinevaid mehaanikaid on kohati nii palju, et mängijal võib tekkida raskusi kõigi nende meelde jätmisega.