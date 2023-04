Rene Zahkna: koondise peatreener tahtis ikka aidata, aga mul oli oma teooria, millesse uskusin

Põhjuseks polnud konflikt, vaid uudishimu ja soov muuta metoodikat. Ta luges tundide kaupa Skandinaavias tehtud uurimistöid ja maailma parimate (nt Marit Björgeni ja Martin Fourcade'i) treeningpäevikuid, suhtles välismaa kolleegidega ning pani ammutatud teadmiste põhjal kokku oma kava.

„Teadsin, et asi on õige, kui teooriaga tutvusin ja nähes, mida teised koondised teevad,“ rääkis Zahkna laupäeval pärast 12,5 km distantsi Eesti meistrikulda ja lonksas pudelist vett, et oleks, mida dopingukontrollis anda.

Ta selgitas intervjuus Õhtulehele uue ja vana treeningmetoodika erinevusi, põhjendas elu kõige kehvemat lamadeslaskmise tabavusprotsenti ja rääkis, kuidas säilisid tema suhted koondise peatreeneriga.