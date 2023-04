Eesti meistri USA-unistus täitus, aga Robocopi põlv rikkus naudingu

„Lihtsalt lõi piste siia põlve juurde,“ ütles Metsamaa ja osutas paremale jalale. „Nelipealihase juures käis nõks. Tundsin, et midagi oli, aga jooksin ketastele järele. Mõtlesin: „Okei, joosta saab.“ Kui hakkasin kettaid tagasi viskama, oli süda paha. Mul on seda ennegi olnud, et kui midagi juhtub, läheb süda pahaks. Keha saab kuidagi aru.“

Järgmisel päeval astus Metsamaa longates ning parem põlv liikus halvasti. Oli selge, et talviste Eesti meistrivõistluste tiitli kaitsmise asemel tuleb otsida abi. Ta käis esmalt füsioterapeudi ja seejärel ortopeedi vastuvõtul, aga õiget diagnoosi ei saanudki. Testid näitasid, et kõik on justkui okei, ent kui ta neli päeva enne väljalendu täiega tagantkätt visata proovis, lõikas põlve taas valujutt.

„See periood oli väga raske,“ tunnistas Metsamaa. „Olin kodus suht löödud. Viskasin ja sain kohe haiget. Kas üldse saan mängida?“