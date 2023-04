VIDEO | Belgias kihutanud Tänak: teed ja olud olid keerulised, seega saime hea kogemuse

Sõitmise tegi raskemaks vihmasadu, kuid Tänaku sõnul oli tänu sellele rallist rohkem kasu. „Teed ja tingimused olid keerukad, seega oli see heaks kogemuseks,“ lausus ta portaalile DirtFish.

Tänak läbis 12 katsega kokku ligi 145 kilomeetrit. „Sõitsime nii palju kui saime. Me ei võistelnud, seega tähtis polnud alati võimalikult kõvasti suruda. Tore, et saime seal osaleda – see oli hea võimalus koguda asfaldil lisakilomeetreid,“ selgitas 2019. aasta maailmameister.