ÕL PRANTSUSMAAL | Kalevis särama löönud Hugo Toom: mentaalselt on keeruline, aga see karastab

Toom veetis viimased hooajad Pärnu Sadamas, aga kui meeskonna mullu Eesti meistriks viinud peatreener Heiko Rannula suvel Kalev/Cramosse kolis, siis võttis ta suvepealinnast kaasa nii Artur Konontšuki, Alterique Gilberti kui ka Toomi. Kõik mehed on koheselt ka Kalevis kerkinud ülitähtsasse rolli. Arvestades, kust mullu põlve ristatisidemeid rebestanud Toom tulema hakkas, on tema säramine ehk isegi kõige muljetavaldavam.

Toom ei salanud, et mentaalselt on hooaja lõpp olnud väga keeruline, kuna nädalast nädalasse tuleb mängida nii-öelda mõisa peale. „Kogu aeg peab olema sada protsenti valmis. Samas on see omamoodi hea, sest saab häid mänge ja igapäevaselt pingetaluvust suurendada. Mul pole kunagi suure pingega probleeme olnud, aga see karastab mind veel ja veel. Meil on ju sisuliselt talvest saati olnud win or go home (võida või mine koju - R. V.) mängud.“