Järjekordne spordiala tervitab agressoreid, Euroopa mängude korraldajad näitasid punast tuld

Võõrustajariigi Poola president Andrzej Duda tervitas üles näidatud meelekindlust ja sõnas: „Tahan teid selle otsuse eest tänada. Venemaa on agressorriik ja peab Ukrainas elajalikku sõda. Valgevene režiim on seda sissetungi toetanud. Ütlen seda Poola ja Euroopa mängude korraldajamaa esindajana, aga ka riigi esindajana, kus elab rohkem kui kaks miljonit Ukraina põgenikku. Ülehomme kohtun Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga – suur tänu, et saan vaadata talle silma ja öelda, et need Euroopa mängud on rahu mängud ilma teesklusteta, et kõik on korras.“