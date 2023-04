Tartu Bigbanki nurgaründaja Timo Lõhmus: jutt, et me ei viitsi võidelda, pole õige

Tartu Bigbanki nurgaründaja Timo Lõhmus tundis tänavuse hooaja alguses, et ei oska üldse võrkpalli mängida. Rannavolles kätt proovinud, kuid saalis mängimisele truuks jäänud 21-aastane mängija valiti Balti liigas tänavu parimaks meheks. Küll aga pole kuidagi kiita tartlaste seis Eesti meistrivõistluste finaalseerias. Lõhmusel seisab täna koos meeskonnaga ees raske ja tähtis ülesanne - pärast kolme kaotust lõpuks Selver/TalTech meeskonda võita. Ta usub, et see on võimalik.