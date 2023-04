ÕL PRANTSUSMAAL | Kalev/Cramo leegionäri seiklusrohke elu – Hardeni katmisest võidujooksuni Nazaroviga, Kolumbiast Eesti saunani

Noore poisina olid van Becki menüüs lisaks korvpallile ka jalgpall, tennis, ujumine, Ameerika jalgpall ja pesapall. Ülikooli minnes oli profikarjäär van Beckist veel väga kaugel. Kuigi NCAA korvpall muutub aasta-aastalt populaarsemaks ka eestlaste seas, siis van Becki teekond vajab lähemat lahtiseletamist. Ookeani taga palli põrgatavad eestlased on tavaliselt stipendiaadid, kellele makstakse kõik vajalik kinni. Van Beck ei saanud aga ühestki ülikoolist pakkumist ja nii pidi ta leppima Houstoni ülikoolis walk-on-staatusega, mis meie keeles tähendab seda, et ta oli lihtsalt trennikeha ning mängude ajal oli tema roll pingil aktiivselt plaksutada ja kaasa elada. Haruldasel kombel oli aga meeskonnas nii palju vigastusi, et ta pääses platsile juba esimesel aastal. Kolmandaks aastaks suutis ta endale välja mängida stipendiumi.