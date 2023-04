Chelsea ja Liverpooli vaheline vastasseis krooniti järjekordse null-nulli järel kõigi aegade igavaimaks

Tõsi on samas see, et neist neljast mängust kaks on peetud liigakarikavõistluste ja karikasarja raames. Täpsemalt kohtuti mullu mõlema sarja finaalis ning mõlemal korral võttis lõpuks penaltiseeriaga võidu Liverpool.

Opta statistikagentuur tõi välja, et iseenesest on tegemist kolmanda korraga, kus Inglismaa kõrgliigasse kuuluvad meeskonnad on teinud järjest neli 0 : 0 viiki: aastatel 1974–1975 tegid sama Liverpool ja Everton ning aastatel 1992–1994 Londoni Arsenal ja Queen's Park Rangers. Ent kuna Liverpool ja Chelsea on neis neljas kohtumises mänginud ka kaks lisaaega, tähendab see, et nad pole väravani jõudnud 420 minuti jooksul – ja see tähistab juba kõigi aegade negatiivset rekordit kahe kõrgliigameeskonna omavahelistes kohtumistes. Huvitava faktina võib välja tuua sellegi, et Chelseat on neis mängudes juhendanud kolm erinevat treenerit: Thomas Tuchel, Graham Potter ja teisipäeval ajutine loots Bruno Saitor.