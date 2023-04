Luka Dončić Mavericksi sohu vajunud hooajast: ainus, keda süüdistada, olen mina

Mavericks on praegu läänekonverentsis 11. kohal ehk ei pääseks isegi mitte play-in turniirile. Neil on kirjas 37 võitu ja 42 kaotust, nende ees on Oklahoma City Thunder 38 võidu ja 42 kaotusega. Kui Mavericksil on jäänud põhiturniiril mängida Sacramento Kingsi, Chicago Bullsi ja San Antonio Spursiga, siis Thunderil seisavad ees matšid Utah Jazzi ja Memphis Grizzliesiga.

Enne Kingsiga peetavat kohtumist astus ajakirjanike ette reievigastusega maadlev Dončić, kellelt päriti mõistagi aru nii tema enda kui ka tiimi sandi seisu kohta.

„Ma mängin Kingsi vastu,“ kinnitas sloveen pärast teisipäevast treeningut. „Seni, kuni meil on võimalus, ma mängin. Meie võimalus [play-in'i pääseda] on väike, me kõik teame seda, aga veelkord: seni, kuni see võimalus on, ma mängin.“

Dončić ei hakanud keerutama ja tunnistas, et käimasolev hooaeg on Mavericksi jaoks olnud väga suur pettumus. Mõistagi: mullu jõuti läänekonverentsi finaali, kuid nüüd ähvardab hooaega kiie ja kuulsusetu lõpp. Et Irvingu tiimi lisandumine pole soovitud efekti andnud, näitab ka asjaolu, et 22 temaga peetud mängust on võidetud vaid seitse, ning kui Irving ja Dončić on koos algkoosseisu kuulunud, on saldoks vaid neli võitu ja 11 kaotust. Viimasest kaheksast mängust on Mavericks seejuures võitnud vaid ühe.

„Ma arvan, et te ei näe meie tiimis sellist keemiat, nagu oli varem – ma mõtlen, eriti just eelmisel aastal,“ tunnistas Dončić ausalt. „Ma usun, et see keemia oli liiga parimaid. Kuid sa ei ehita seda keemiat üles sõrmenipsust. See on pikk protsess.“

„Nagu ma olen alati öelnud, siis meie probleem pole rünnakus,“ jätkas sloveen. „See peitub kaitses. Ma arvan, et meie vastu suudab skoori teha kes iganes.“

Ausa mehena möönis Dončić, et suur osa Mavericksi nõrgas kaitsemängus on ka temal endal. Ta tunnistas, et on olnud hädas väsimusega, sest viimase kolme aasta jooksul on ta saanud väga vähe puhata, kuna lisaks Mavericksile on hooaegade vahepealsel ajal esindanud ka Sloveenia koondist. Lisaks langes talle hooaja alguses Mavericksi rünnakujoonises erakordselt suur koormus, sest vabaagendina oli klubist lahkunud Jalen Brunson.