ÕL PRANTSUSMAAL | Mängijad tulevad ja lähevad, aga Priit Lehismets jääb. „Selle aasta sats on kindlasti kõige tugevam, mis meil kunagi olnud.“

Lehismetsa roll pole ajas suurt muutunud. Ametlikult on ta ikkagi füsioterapeut, aga lisaks on ta ka see mees, kelle ülesandeks on hoida mängijate nägu naerul. „Mängin keskjoonemänge kaasa ja mängin lolli,“ võttis ta oma lihtsalt ja konkreetselt kokku.

Praegu on Kalev Prantsusmaal ning valmistutakse tänaõhtuseks klubi ajaloo suurimaks mänguks. Kaalul on ei rohkemat ega vähemat kui FIBA Europe Cupi sarjas finaalipääs, millega tehtaks Eesti klubikorvpalli ajalugu.

„Välisreisidel proovime teha riietusruumi alati täpselt selliseks nagu see oleks kodus. Tuleme varem saali, paneme asjad omale kohale ja muusika mängima. Kui mängijad tulevad, on kõik ilusti valmis. Oluline on lihtsalt kõigiga hästi läbi saada,“ sõnas ta.