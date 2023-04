Tanel Teini julge ennustus: kui Kalev/Cramo jõuab eurosarjas finaali, on neil suur võimalus ka Eesti-Läti liiga ära võita

Teini sõnul on igati asjade loogiline käik, et finaalturniirile jõudsid just need neli klubi, kes jõudsid ehk Kalev/Cramo, Tartu, Prometei ja Riia VEF. „Kui Viimsi oleks Prometei välja lülitanud – milleks neil oli ju üle ootuste suur variant, ise nad käkerdasid lõpus ära tegelikult –, siis oleks olnud muidugi sensatsioon püsti. Aga ka selles paaris võttis tugevam lõpuks ikkagi oma, nii et ma arvan, et Final Four'il on õiged meeskonnad,“ tõdes Tein sissejuhatuseks. Ning võttis seejärel juba konkreetselt ette mõlemad reedesed poolfinaalpaarid.