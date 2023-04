Laskesuusakoondis killustub ega arene loodetud kiirusega. Kas uhke CVga Svoboda palkamine oli viga?

Alustuseks peame põikama 2021. aasta kevadesse. Eesti laskesuusatamise föderatsioon sattus äkitselt olümpiahooaja eel olukorda, kus koondis vajas uut pealikku, sest mõned naissportlased polnud enam nõus Tobrelutsu juhendamisel jätkama. Suhted olid sassis. Tuuli Tomingas ja Tobreluts asutasid seepeale TT tiimi, alaliit kuulutas välja avaliku konkursi pea- ja abitreeneri leidmiseks.

„Uskusime Fjodorisse ja tema professionaalsusesse,“ meenutab toonane peasekretär ja praegune juhatuse liige Hillar Zahkna. „Tal on kindlasti väga head teadmised. Küsimus on, kas ta on suutnud võistkonda kokku siduda või ei ole. Kas see üldse ongi võimalik? Võib-olla oleme andnud talle võimatu ülesande.“

Sportlased on eriarvamusel. Näiteks Raido Ränkel pooldab väga Svoboda jätkamist, Johanna Talihärmale seevastu ei meeldi valgevenelase treenimis- ja suhtlusstiil. Ta ütleb, et peatreener olla teda survestanud võistlema ka siis, kui seisund pole olnud kiita.

Arutasime asjaomastega, milline on olnud Svoboda kasutegur, miks pole tulnud loodetud arengut ja mis saab edasi.