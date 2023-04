Märt Tammearu ja Roeselare alistusid Itaalia jõule ning ihaldatud karikas jäi võitmata

Roeselare oli nädala eest Itaalias saanud veenva ja üllatava 3 : 0 võidu ning Tammearu ütles siis: „Teame, et oleme jõudnud väga lähedale, aga veel paremini teame, et mitte midagi pole tehtud. Meie vastas on siiski absoluutne tippvõistkond. Peame säilitama rahu ja enesekindluse. Aga jah, oleme ennast võidelnud olukorda, kus nüüd ei jää enam midagi muud üle, kui lihtsalt peame selle karika ära võtma!“