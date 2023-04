ÕL PRANTSUSMAAL | Heiko Rannula viitas läbipõlemisele: „Nüüd me teame, kui raske on igapäevaselt sellise tähelepanuga toime tulla.“

„Meeskondlikult vajusime läbi ja nii lihtne see ongi. Sellise emotsiooni pealt tulebki jutt üldiseks jätta, sest siin on nii palju asju, millest kinni hakata ja rääkida, et see ja too ei toiminud. Esimesed paar minutit näitasid, et me ei saa selle surve ja saaliga hakkama. Nii treenerid kui mängijad. See oli meie eurohooaja kõige sitem mäng, aga mis sa teed? Elu läheb edasi,“ võttis Rannula alustuseks mängu kokku.