Milline võiks olla Kriisa roll uues tiimis? Treeneril on visioon, kuidas Kerri mängujuhina kasutada

22aastane Kriisa ise selgitas põgusalt Arizona ülikoolist lahkumise tausta ESPNi ajakirjanikule Jonathan Givonyle, öeldes, et tahab uuesti alustada puhtalt lehelt. „Ma ei tahtnud minna kuhugi, kus mul on varasemast tutvused olemas. Pean end proovile panema. Mulle tõeliselt meeldis, kuidas nad mind värbasid. Jay Kuntz ja kogu tema treeneritetiim. Kui nägin vana pikapit, millega Bob Huggins sõidab, siis teadsin, et tegemist on lojaalse mehega. Nüüd pean hakkama kaitset mängima,“ sõnas eestlane.