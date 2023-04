Suurepärases hoos Kotsar: võitleme ning anname alati endast kõik

Teadupoolest on 26aastase Kotsari positsiooniks number viis ehk ta on keskmängija. Karjääri jooksul on eestlane aga olnud väljakul pea igas rollis. Nooremana tegutses korvpallur mängujuhina, kuid 15aastanena murdis ta jalaluu. Toona oli tal pikkust 178 sentimeetrit. „Olin kipsis kaks kuud ning just sel perioodil hakkasin kasvama. Kui nad mu kipsi eemaldasid, oli mu jalg selle jaoks juba liiga suur. Ning keskkooli teisel aastal kasvasin peaaegu 15 cm. Kolmanda aasta lõpuks olin umbes sama pikk kui praegu,“ kirjeldas Kotsar oma kasvuspurti.

Nüüdseks 212 cm pikk keskmängija lisas, et sai seetõttu kätt proovida igal positsioonil. „Kui hakkasin kasvama, siis vahetasin mängujuhi rolli number kolme [väike äär] vastu. Mängisin sel positsioonil päris palju. Ning kui USAsse läksin, siis hakkasin mängima neljana [pikk äär] ja ülikoolis olin kordamööda ääre- ja keskmängija. Nüüd mängin number viiena. Kõik läks otsekui samm sammu haaval. Vedas, et asjad kulgesid nii sujuvalt. Väga tore on, et olen saanud mängida peaaegu igal positsioonil,“ lausus keskhariduse Audentese spordigümnaasiumis ja kõrghariduse Lõuna-Carolina ülikoolis omandanu.

Kotsari sõnul on erinevatel positsioonidel mängimine arendanud tema väljakunägemist, mistõttu suudab oma kiirust kaitsjate vastu korvi all paremini ära kasutada.

Oma profikarjääri kaks esimest aastat veetis tallinlane Saksamaal Hamburg Towersi meeskonnas, mullu suvel liitus aga Baskoniaga. Hispaania klubi eest tegi Kotsar vägeva Euroliiga debüüdi: ta viskas võidumängus Valencia üle 21 punkti, võttis maha üheksa lauapalli ja jagas neli korvisöötu. Eestlase kasutegur oli 31, mis oli avavooru parim – sellega oli ta ühtlasi MVP ehk kõige väärtuslikum mängija.

Kui ajaloo jooksul on vaid kaheksa Eesti mängijat käinud Euroliigas väljakul, siis Baskoniale kuulub neist kaks – lisaks Kotsarile on nende meeskonnas praegu ka Sander Raieste. „Temast oli palju abi,“ kiitis Kotsar koondisekaaslast. „Sain temalt küsida klubi ja tiimikaaslaste kohta kõike ning mõistagi uurida ka treenerivahetuse kohta. Sain temalt teada, milline on linn, tiim ja kõik muu. Usun, et ta aitas mind [klubivahetuse] otsuse tegemisel väga palju.“

Märtsi lõpus tegi Kotsar oma karjääri teise Euroliiga vooru MVP-väärilise esituse. Ta aitas Baskonia koduplatsil Berliini Alba vastu 93 : 87 võiduni ning viskas 23 punkti ja korjas kümme lauapalli. See oli keskmängija esimene kaksikduubel Euroliigas, efektiivsusnäitajaks kujunes 40.

Siiani on Kotsar olnud Baskonias väga rahul. „Mulle on alati meeldinud underdog'i mõtteviis. Võitleme ning anname endast alati kõik, olenemata sellest, kes vastu tuleb. Kunagi ei tagane. Olen sellist mõtteviisi pikalt endaga kaasas kandnud ning arvan, et näen sellist hoiakut ka klubilt. Nad tahavad, et nende mängijad ja isegi treenerid oleksid just sellised, et me jätkaksime pingutamist. Naudin seda väga ning see oli kindlasti miski, mis meelitas mind nendega liituma,“ selgitas ta.