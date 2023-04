Baskonia saatus selgub Euroliiga viimases voorus, Kotsar jäi kaaslastele pitsa võlgu

See tähendab, et kõik jääb viimase vooru otsustada, sest nii Baskonial kui ka Žalgirisel on nüüd tabelis 18 võitu ja 15 kaotust. Eestlaste tööandja on omavahelistes mängudes plussis ja tõusis seega Žalgirise ette kaheksandaks. Et sinna ka jääda, tuleb 13. aprillil viimases voorus alistada võõrsil liider Pireuse Olympiakos või loota, et Žalgiris kaotab võõrsil Müncheni Bayernile.