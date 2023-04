Pahane Mbappe tegi tööandja suunas torke: me pole Kylian Saint-Germain

Ka Mbappe ise on saanud oma kommentaaride tõttu palju kriitikat. Endine FC Barcelona ja Prantsusmaa koondise ründaja Christophe Dugarry ütles RMC Spordile: „Klubi oleks pidanud teda hoiatama, aga kas ta arvab, et sõnumi postitamine sotsiaalmeedias tasub ennast ära? Ta oleks võinud juhatusele helistada ning selle probleemi klubisiseselt lahendada. Ma ei saa tema sõnumist isegi aru. Lõpeta! Lõpeta see egotsemine! Nad kaotavad järjest mänge. Las nad mängivad ja näitavad sellega oma kvaliteeti. Neil on pöörased palgad. Skandaali ei pea tekitama reklaami pärast, mis ei meeldi. Keda see huvitab?“