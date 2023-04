GALERII | Haavatud Prometei võttis haavatud Tartu varuosadeks

Teisel poolajal püsis Prometei eduseis turvaline ja tartlaste poolelt seisnes suurim pinge selles, et kui kõrgeks õnnestub Gordonil oma isiklik punktiarve kasvatada. Kohati jäi platsi kõrval mulje, et temale individuaalne edu meeskondlikust tähtsam. Kolme veerandaja jooksul võttis ta Tartu 48 viskest 19. Ainuüksi kolmandal veerandajal sai Gordon kirja 15 punkti.

Mazurs tunnistas, et Voinalovitši puudmine tähendas, et Tomaš Pavelka jäi korvi alla üksinda ja sellest sai suur probleem. Lauavõitlus kuulus Prometeile lausa 49 : 31. „Kui mängijad on puudu, siis polnud meil suurte meeste osakonnas rotatsiooni. Meil oli korvi all probleeme ja nad valitsesid lauavõitlust täielikult. Kuna Märt sel hooajal enam ei mängi, siis ei suutnud me enam nende tagamängijaid suruda. See oli meie jaoks väga keeruline mäng. Pidime kohanema, aga ei suutnud.“