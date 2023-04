KOOMIKUTEGA CHOLET'ST PARIISI: gloryhunter Õigus fännaks kasvõi Tartut, Viljandit või Pärnut, kui oleks põhjust

Kuivõrd Sander Õigusest on saanud üks Eesti tuntumaid Kalev/Cramo die-hard fänne, sättis koomik mõistagi asjad nii, et jõuaks Cholet’sse omadele kaasa elama. Ning et Kaspar Kikerpill elab Pariisis, siis võttis Õigus ta endaga kaasa. Ja kuivõrd streikide tõttu oli juba päev enne tagasilendu teada, et rongidega tundub Cholet’st Pariisi jõudmine vägagi kaheldav, saigi pandud seljakotid naljameestega samasse rendiautosse. Niisiis lahkus Õhtulehe ekipaaž Cholet’st viimasena, aga jõudis tänu stand-up koomikutele esimesena Eestisse.