Kindel: Dončićit ja Irvingut NBA play-off'is ei näe, sest klubi viskas valge rätiku põrandale

Nimelt oli Mavericks enne kaht viimast mängu seisus, kus võidud Chicago Bullsi ja San Antonio Spursi üle võinuks nad viimasena viia play-in turniirile, seda eeldusel, et Oklahoma City Thunder kaotab oma viimase matši Memphis Grizzliesile. Ent USA aja järgi reede ennelõunal sai selgeks, et Mavericks on sisuliselt otsustanud võitlusest loobuda, sest anti teada: Irving, Tim Hardaway Jr, Josh Green, Maxi Kleber ja Christian Wood jäävad mängust Bullsiga eemale.

Kuhu on siis koer maetud? Eks ikka tänavusse NBA draft'i loteriisse, kus kõrgema valiku võimalus tekib selle järgi, mida kehvemal kohal hooaja lõpetad. Ehk siis mullu läänekonverentsi finaali jõudnud Mavericksi bossid leidsid, et helgema tuleviku nimel on kasulikum tänavune hooaeg korstnasse kirjutada.

„Me võitleme oma elu eest ja saame aru, mis olukorras me oleme, kuid organisatsioon tegi otsuse, et on vaja muutust,“ rääkis Mavericksi peatreener Jason Kidd enne mängu Bullsiga. „Nii et läheme mängule selle teadmisega. Kuid kõik kutid, kes mängivad, proovivad ikkagi seda mängu võita. Me peame olema ikkagi profid. Sa ei saa mängu petta.“

Skoori mõttes andiski Mavericks Bullsile väärika lahingu, kaotades vaid kolme punktida 112 : 115. Seejuures võeti Dončić pingile juba teise veerandaja alguses ning lõpuks jäi sloveeni kontosse 13 minutiga visatud 13 punkti. Kohtumise järel Dončić – kes oli varem sel nädalal kinnitanud, et seni kuni tiimil on kasvõi teoreetiline võimalus play-off'i pääseda, antakse selle nimel endast kõik – end ajakirjanikele näole ei andnud, kuid Kidd üritas halva mängu juures siiski niivõrd-kuivõrd head nägu teha.

„See ikka ei olnud väga valge valge lipu lehvitamine,“ väitis Kidd pärast matši. „Need on otsused, mis on mõnikord selles äris rasked. Me üritame ehitada meistritiitli meeskonda. Selle otsusega oli see võib-olla samm tagasi. Kuid loodetavasti juhib see meid sellele teele, et saame teha ka sammu edasi.“

Kidd lisas, et otsuse tegid Mavericksi meeskonna omanik Mark Cuban ja peamänedžer Nico Harrison ja temal seal sõnaõigust ei olnud. Kas Kidd nõustus selle otsusega?

„Nad on minu ülemused. Nii et jah,“ kostis Kidd.