Eesti jalgpallurite kunagise koduklubi pahaaimamatu plaan ajab fännid raevu

„Aalesundi toetajate rühmituse jaoks on selge: see on midagi sellist, mida me ei taha ning me ei saa sellega nõustuda. Teine fännirühmitus Stromen on selles meie kõrval, ning protestid leiavad aset ühiselt. Me ei avalda, mis tüüpi protestid need on, kuid olgu selge: protestime senikaua, kuni väravatähistusmuusika on kadunud,“ lubas Kristiseter.