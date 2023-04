LOEME RAHA! Inglismaa jalgpalliklubid maksavad mängijatele megapalka, kuid kulutuste ja tabeliseisu vahel võib haigutada piinlik kuristik

Mida siis Daily Mailis avaldatud palgaandmetest välja lugeda saab? Ühelt poolt lihtsalt seda, kes kulutab mängijate peale kõige rohkem ja kes kõige vähem, kuid teisalt ka seda, et kuivõrd on palgaraha vastavuses meeskondade reaalse kohaga liigatabelis. Toodagugi siinkohal ära kõigi 20 Premier League'i meeskonna möödunud majandusaastal mängijatele makstud palgaraha kogusumma miljonites eurodes, lisades sinna juurde koha, kus nad paiknevad liigatabelis 2023. aasta 8. aprilli keskpäevase seisuga. Olgu täpsustatud, et meeskondadel on mängitud 28–29 matši, ehk viimase kümmekonna vooruga võib tabelis veel üht-teist muutuda. See tähendab, et mitte ei või, vaid kindlasti ka muutub, kuna näiteks 12. ja 20. meeskonda on lahutamas vaid seitse punkti.