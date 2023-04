Prometei valitses Eesti-Läti liigat algusest lõpuni. „Peame ikkagi professionaaliks jääma. Ühelegi mängule me sirge jalaga peale ei tulnud.“

„Olen väsinud, aga üliõnnelik. Arvestades, millest kõigest me läbi oleme tulnud, siis see on super,“ viitas Balvin viimastel nädalatel meeskonda laastanud vigastuslainele. Nõnda ei saanud finaalis kaasa teha kolm Prometei leegionäri, kes muidu mängiks kindlasti suurt rolli.