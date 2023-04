Andres Sõber Eesti-Läti liiga finaalturniirist: see, kuidas suudeti Kalev/Cramo kahe päevaga nii s***ga üle valada, on mulle täiesti mõistetamatu

Reedel ja laupäeval Tallinnas Unibet Arenal peetud Eesti-Läti korvpalliliiga Final Four Eesti kossusõpradele suurt rõõmu ei pakkunud, sest esikoha jagasid ära BC Prometei ja Riia VEF ning meie tiimide Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ja BC Kalev/Cramo osaks jäi jageleda pronksi nimel. Kogenud korvpallitreenerile Andres Sõbrale jättis kogu üritus sisse aga väga negatiivsed tunded, sest seoses Kalevi Kolgata teekonnaks kujunenud naasmisele Prantsusmaalt euromängult oli finaalturniiril sisuliselt vaid kolm meeskonda. „Kas see Eesti klubikorvpallile tehtud suur heategu on siis niimoodi karistatav,“ küsis pühapäeva hommikul Õhtulehega vestlenud Sõber retooriliselt.