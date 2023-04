Haalandi imevärav täitis ka Guardiola südame vaimustusega: ta on Ronaldo ja Messiga samal tasemel!

Haaland avas mänguskoori esimese poolaja viimasel minutil, kui rammis peaga puuri Kevin De Bruyne tsenderdusest tulnud palli. Kui see oli 22aastase norraka standardeid arvestades n-ö reavärav, siis tema 68. minuti tabamus, mis tegi seisuks 3 : 0, klassifitseerub juba tõeliseks „maasikaks“.

Nimelt jõudis karistusalas vabaks unustatud Haalandini Jack Grealishi sööt ning skoorimasin otsustas seekord minna efektsema, aga ka märksa keerulisema vastupanu teed, kui uhas palli värava poole edeva käärlöögiga. Kuid meister võib endale selliseid asju lubada: nahkmuna vuhiseski Southamptoni väravavahi Gavin Bazunu selja taha ning Inglismaa lõunarannikule sõitnud Manchester City fännid Southamptoni staadioni tribüünidel hullusid.

Nii oli Haalandi hooaja 44. värav (kõigi sarjade peale) tõsiasi. Premier League'i mängijatest on ühel hooajal täpselt sama palju suutnud Ruud van Nistelrooij (2002/2203) ja Mo Salah (2017/2018), kuid võib arvata, et Haaland võtab vastava rekordi peagi ainuisikuliselt enda nimele, sest lisaks üheksale liigamängule seisavad Cityl veel ees ka lahingud meistrite liigas, kus on jõutud veerandfinaali ja Inglismaa karikavõistlustel, kus ollakse poolfinaalis. Üksnes liigaväravaid on Haaland löönud 30 ning selle saavutuseni on ta jõudnud kõigest 27 mänguga – varem pole sellist asja keegi suutnud.

„Me oleme elanud kaks imelist kümnendit koos Cristiano Ronaldo ja Lionel Messiga, kuid tema on samal tasandil,“ ülistas City peatreener Pep Guardiola mängu järel oma talismani. „See teine värav oli hämmastav. Pole lihtne taevas olles pall kätte saada ja siis see muru sisse virutada. Tema pikkuse juures ei suudaks ettegi kujutada, et tal on selline võimekus. Erakordne värav.“

„Ma arvan, et meie klubi juhid tõidki ta meeskonda sellist tüüpi mängude pärast. Me ei tundnud end mugavalt ega mänginud oma parimal tasemel, kuid siis tuli tema ja lõi värava,“ lisas Guardiola.

„Ta lööb palju väravaid. Ta on hull! Ta on alati seal. Kui me loome võimaluse, on ta alati seal. Haaland on siin õnnelik. Ta teab, et me loome palju võimalusi ning tema teeb ülejäänu,“ kiitis väramasinat omalt poolt City mängujuht De Bruyne, kes jõudis Southamptoni vastu muuseas oma karjääri sajanda resultatiivse sööduni Inglismaa kõrgliigas. „Kas mina võiks ka selliseid väravaid lüüa? Mitte iialgi! Ma lõpetaksin Southamptoni haiglas!“