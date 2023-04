Selgusid Eesti tennisenaiskonna vastased Billie Jean King Cupil

Naiskonna kapteniks on Märten Tamla, kes laupäeval Õhtulehega vesteldes ei soovinud mingeid konkreetseid eesmärke seadma hakata, kuna alagrupid polnud siis veel selged. Ta möönis siiski, et kõige tugevamad vastased peaksid olema Kreeka ja koduseinte toetust nautiv Portugal.

Eesti esimeseks vastaseks on esmaspäeval Leedu, kelle esinumbriks on maailma 322. reket Justina Mikulskyte. Kui Eesti naiskond on Billie Jean King Cupi jooksvas reitingus 59. kohal, siis Leedu on 54. Meie ülejäänud vastastest hoiab Gruusia 62., Iirimaa 70., Lõuna-Aafrika Vabariik 74. ja Kosovo 76. positsiooni.