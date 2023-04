Uus ründaja päästis Paidele viimasel hetkel viigipunkti. „Eelmisel aastal laulsid kõik, et Voolaid kaotab lõpus. Minu jaoks on see täna nagu võit.“

Veel viimaste hetkedeni tundus, et Kalju vormistab Tallinnas Sportland Arenal toimunud mängus võidu. Teise poolaja alguses viis nad kauni tabamusega juhtima Ilja Antonov, kes triblas karistusala lähistel kahest vastasmeeskonna kaitsjast mööda ning keerutas palli vasaku jalaga tagumisse ristnurka. Ent peatreener Kaido Koppeli hoolealuste käes oli initsiatiiv ka pärast väravat ning Paidel ei õnnestunud neile erilist ohtu kujutada.

Ent neljandal ja ühtlasi viimasel üleminutil saatis Siim Luts vasakult äärelt trahvikasti küllaltki pehme tsenderduse, mis leidis täiesti vabaks jäetud Chami. 24aastane gambialane, kes oli pingilt sekkunud 18 minutit enne normaalaja lõppu, saatis selle peaga maapõrkest eesmise posti juurde, Kalju väravat kaitsnud Henri Perk selleni ei jõudnud.

Tegu oli Chami kolmanda mänguga Paide eest ning nüüd sai ta meeskonna eest kirja ka oma esimese värava. Peatreener Karel Voolaid võis matši järel tulemusega rahule jääda. „Eelmisel aastal laulsid kõik, et Voolaid kaotab lõpus. Minu jaoks on see täna nagu võit. Minu mängud Kaljuga on praegu täiesti plussis. Olen neilt rohkem punkte kätte saanud kui nemad meilt. Nii et kõik on tipp-topp,“ rõõmustas ta ETV2 otse-eetris.

Paide tõusis liigatabelis nüüd neljandaks – neil on viie mänguga koos kaheksa punkti. Ent konkurents on tihe ning täna õhtul võib neist mööduda Tallinna Kalev, kes läheb kell 19 Sportland Arenal vastamisi tunamulluse tšempioni FCI Levadiaga. „Pärnu ja Kalev on nii head, et nad on eurokursil. Meil läheb tükk aega enne, kui nad kätte saame. Peame pingutama,“ tõdes Voolaid.

Mõistagi polnud tänase tulemusega sama rahul Kalju peatreener Koppel. „Lõpuvärav oli valus. Teisel poolajal olid tegelikult asjad päris hästi kontrolli all. Väga kahju, et ei suutnud seda soovitud tulemuseks vormistada,“ kurits ta.

Koppel lisas, et kuigi hooaja algus pole neilgi õnnestunud kõige paremini, siis on ta viimasel ajal näinud arengut. „Teine poolaeg näitab enesekindluse ja kokkumängu paranemist. Kindlasti näen iga nädala ja igapäevaste trennidega samme edasi. Selles mõttes on okei.“

Kohtumise parimaks valiti viigiväravale söödu andnud Luts. Erinevalt peatreenerist ei tundud ta esituse ega tulemuse üle erilist rõõmu. „Raskelt tuleb, pole midagi head öelda. Olime isegi lõpus 0 : 1 taga olles surve all. Aga üks rünnak ja õnnestus viigivärav lüüa. See annab kindlasti meile midagi juurde – vähemalt ei lähe koju nulli punktiga,“ selgitas Luts.