PÕNEV! Henri Drell saab end proovile panna Euroopa tippliigas

Drelli liitumisest teatas Roanne oma kodulehel. Seal kirjutatakse, et eestlane saabub klubi juurde esmaspäeval ning läbib kõigepealt meditsiinilise ülevaatuse. Meeskonna peatreeneri Jean-Denys Choulet' sõnul on ta sarnaselt Roosile mitmekülgne mängumees. „Ta on pikk ning osav ääremängija, kes suudab tegutseda nii number 3 kui ka 4 peal. Ta lahkus oma kodumaalt väga noorena ning sai end proovile panna Saksamaa ja Itaalia kõrgliigas. G-liigas oli ta tähtis algviiskumees.“