Tänakul poleks midagi selle vastu, kui Ogier teeks kaasa terve hooaja: oleks tore, kui ta puhastaks meie jaoks teed

Kuigi autoralli MM-sarja juhtiv Sebastien Ogier on korduvalt toonitanud – ja ta tegi seda ka nüüd –, et ei hakka püüdma oma üheksandat tiitlit, ei jäeta prantslast selle küsimusega rahule. Hiljuti utsitas Toyota ässa tervet hooaega kaasa tegema Ott Tänak, kellele endale võiks see teha võidukihutamise mõnevõrra meeldivamaks.