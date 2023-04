SKANDAAL! Äärekohtunik äsas Liverpooli tähele küünarnukiga, olukorda uuritakse. „Sellest tuleb veel paksu pahandust.“

Kentsakal kombel sai pärast olukorda karistada hoopis vasakäärekaitsja ise – peakohtunik Paul Tierney andis talle vastuvaidlemise eest kollase kaardi. Seejärel tormasid kohtunikuhärra ümber teised, niigi pahurad Liverpooli mängijad, kes tundsid, et neile oldi liiga tehtud ka keset matši. Kodumeeskonna fännid olid sellega igal juhul nõus: kohtunikebrigaad läks poolajapausile vilekoori saatel.

Videokordustel (näiteks SIIN) ja fotodel on küllaltki selgelt näha, et äärekohtunik Constantine Hatzidakis äsab temalt aru pärima tulnud Robertsoni suunas küünarnukiga. Tõsi, mängija haaras esimesena kohtunikust kinni ning raske on tuvastada, kas sellele vastusena tulnud hoop üldse tabas Liverpooli tähte. Ent ilmselt ähvardab Hatzidakist, kes on aastaid tegutsenud kohtunikuna nii Inglise meistriliigas, meistrite liigas kui ka Euroopa liigas, siiski karistus.

29aastane Robertson ise oli maruvihane ning väitis, et löök tabas teda kõrri – jalgpalluri sõnu vahendas telekanali Sky Sports reporter Geoff Shreeves. Mida ütlesid olukorra kohta teised asjaosalised?