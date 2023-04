SUUR ENNUSTUSMÄNG: Vaata, kuidas Õhtuleht Meistrite Liiga kihlveoseerias õnne proovib!

Aga Haaland? Mees lööb väravaid nagu muiste, äkki proovida ka tema realiseerimist kofitisendiga 1,73.

Milan - Napoli

Üks Itaalia meeskond pääseb kindlasti poolfinaali. Aga kas see on selle hooaja komeet Napoli või hoopis nullindate jõud ja eelmise aasta Itaalia meister Milan? Kaks vooru tagasi kohtusid meeskonnad Serie A-s ja seal võttis Milan seljavõidu 4:0 ja seda veel Napoli koduareenil.

Viimaste aastate mänge vaadates on Milan tihtilugu olnud Napoli vastu ründavamaks meeskonnaks, kuid varasemalt on näidatud kehvemat realiseerimist ja Napoli on seetõttu olnud Milani vastu üle keskmise edukas.

Kihlveokontorid jäävad esimese mängu puhul soosiku valimisel kahtlevaks. Ka Napoli Serie A kaotusmängu puhul võib vabanduseks tuua, et meeskonna ründetuus Victor Osimhen oli vigastusega väljas. Kuna Napoli on Serie A-s teistest punktitabelis kalendriga ees, siis ei pruukinud ka 0:4 neile väga suurt probleemi tähendada. Napoli peatreener Luciano Spalletti andis ka enne Meistrite Liiga mängu positiivseid noote, et Osimhen on tagasi.

Milan pole tänavu Itaalias stabiilsust leidnud ja asub hetkel neljandal kohal, kuid Euroopas on ikkagi veerandfinaalini jõutud. Tottenham Hotspur lükati välja kaheksandikfinaalis ilma probleemideta, enne seda jäädi kahel korral alagrupis alla Chelseale ja seejärel võideti Salzburgi ja Zagrebit. Pole küll kõige kõvem alagrupp, Spurs oli ka Milani vastu tulles suurema kriisi keskel.