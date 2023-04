„MOTOORNE RAHUTUS“ | ERISAADE – külas on tippsõitjatest vennad Paul ja Ralf Aron

Võistluskarussellis tiirlevad professionaalsed võidusõitjad ei viibi kodumaal just üleliia sageli, liiatigi ei juhtu tihti seda, et Paul ja Ralf Aron mõlemad korraga Eestis on. Aga lihavõttepühade ajal selline olukord tekkis ja vennad olid meelsasti nõus „Motoorse Rahutuse“ kutsel Õhtulehe stuudiosse tulema. Vaid paar päeva varem oli avalikkuse ette jõudnud info, et Ralf on tõusnud Mercedese GT3-sarjade tehasetiimi sõitja staatusse. Paul oli aga vaid mõni tund enne salvestust jõudnud koju tagasi Austraaliast hooaja teiselt F3 etapilt.