VIDEO | PÖÖRANE MÄNG! Comeback'i teinud endine Inglismaa koondise väravavaht tõrjus viimase minuti penalti ning tõi filmistaari klubile üliolulise võidu

2020. aastal Wrexhami klubi ostnud Reynolds, kes jälgis tänast matši tribüünilt, sai sellest unustamatu elamuse. „Mulle tundub, et mul pole enam südant. Kasutasin kõik löögid selle matši käigus ära. Ma polnud kunagi varem midagi sellist näinud. Olen praegu tänulik, et mind aastaid tagasi [jalgpall] ei huvitanud, sest see oleks mu lihtsalt elusana ära söönud. Tavaliselt pole ma kunagi sõnatu, aga praegu on see hetk, mil olen. Ma ei oska kirjeldada seda, mis just nüüd juhtus,“ ütles ta BT Spordile.