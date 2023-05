ÜLEVAADE | Millistel spordialadel jagatakse kõige rohkem auhinnaraha ja kas ralliässad ei saa tõesti punast kopikatki?

Sõudmine

Eesti sõudeliidu peasekretär Robert Väli ütles Õhtulele telefonitsi, et MK-etappidel, MMil ega EMil raha ei jagata. Muudel rahvusvahelistel võistlustel on see lubatud. Ent see on siiski pigem haruldus: “Mulle meenub üks 12 aastat tagasi Moskvas toimunud võistlus, kus võitja sai auhinnaks kaheksa-, teine koht nelja- ja kolmas kahepaadi,“ tõi Väli ühe näite.